Пекин, , 08:04 — REGNUM Китай примет более решительные меры по снижению сборов и налогов для поддержки субъектов рынка в этом году с помощью сочетания бюджетных стимулов, сообщило Министерство финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Налоги Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР

Меры будут более точными и устойчивыми для удовлетворения потребностей субъектов рынка, сказал замминистра финансов Сюй Хунцай. По словам Сюя, будут предоставлены стимулы для поддержки качественного развития производственного сектора, такие как налоговые вычеты для расходов предприятий на исследования и разработки в целях содействия технологическому прогрессу.

Страна также продлит сокращение налогов и сборов, которое должно быть введено в конце 2021 года для малого, микро‑ и индивидуального бизнеса, чтобы еще больше ослабить их операционное давление. Центральное правительство увеличит трансфертные платежи местным органам власти, чтобы обеспечить достаточные средства для снижения местных налогов и сборов, сказал Сюй.

На основе сокращения налогов и сборов на 7,6 трлн юаней ($1,2 трлн) в течение 13-й Пятилетки (2016−2020) Китай сократил налоги и сборы еще на 1 трлн юаней в 2021 году, что помогло смягчить воздействие COVID-19 на субъекты рынка.