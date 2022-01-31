Екатеринбург, 31 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Все члены семьи бывшего российского императора Николая Романова и их приближённые были расстреляны в одно время. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова.

Цитата из х/ф «Агония». Реж. Элем Климов. 1981. СССР Николай II Романов

В программе «Следствием установлено» на Первом канале она заявила, что 11 человек были убиты в подвале. Среди них сам Романов, его супруга, дети и приближённые. При этом следователи исключили, что кто-то из членов семьи мог спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, Романовы и их слуги были расстреляны в ночь на 18 июля 1918 года. Их останки были найдены в 1991 и 2007 годах.