Переволоцкий район, Оренбургская область, , 08:02 — REGNUM В Оренбургской области автобус «Икарус» оказался в кювете. Для вызволения транспортного средства потребовалась помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 30 января в Переволоцком районе. На трассе Переволоцк — Чесноковка автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадал мужчина 1951 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП привлекались от МЧС России по Оренбургской области четыре человека и одна единица техники. Добавим, 30 января в отдельных районах Оренбуржья властвовали сильные метели и снегопады.