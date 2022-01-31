Пекин, 31 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Китай представит в 2022 году пилотные проекты по использованию традиционной китайской медицины (ТКМ) для профилактики и борьбы с близорукостью у детей и подростков, сообщает агентство Синьхуа.

Victoria Reay Китайская медицина

Информация была раскрыта на совещании Национальной администрации ТКМ, в котором приняли участие руководители органов ТКМ на различных уровнях. Согласно данным совещания, меры по борьбе с близорукостью входят в ряд запланированных мер по оптимизации предоставления медицинских услуг ТКМ в новом году.

В стране также продолжатся эксперименты по строительству национальных и региональных медицинских центров ТКМ, а также по выбору и строительству реабилитационных центров ТКМ.

Что касается экспериментов в сфере клинического сотрудничества между китайской и западной медициной при лечении серьезных и сложных заболеваний, ожидается, что в этом году будет разработано в общей сложности 50 планов диагностики и лечения на основе интеграции китайской и западной медицины.

Национальная администрация также обязалась укреплять исследования и инновации в области ТКМ, а также продвигать строительство центра доказательной медицины в этом секторе.