Пекин, , 07:57 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили два гена, которые могут совместно контролировать текстуру кожицы персиков и раскрыли секреты гладкого, а не пушистого внешнего вида нектаринов, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Валентин Серов. Девочка с персиками (Портрет В. С. Мамонтовой). 1887

Нектарины, ботанически классифицируемые как подвид персика, гладкие и блестящие, в то время как поверхность персика (Prunus persica) нечеткая из-за наличия опушения, также называемого трихомами.

Исследователи из Уханьского ботанического сада при Академии наук Китая обнаружили два функционально избыточных гена PpMYB25 и PpMYB26, участвующих в регуляции текстуры кожицы плодов у персиков, и опубликовали свое исследование в журнале New Phytologist.

Исследование показывает, что PpMYB25 может активировать транскрипцию PpMYB26, и оба они индуцируют развитие трихом и накопление кутикулярного воска, в результате чего персики имеют матовый внешний вид.

Принимая во внимание, что нефункциональная мутация PpMYB25, вызванная вставным ретротранспозоном в последнем экзоне нектарина, не активирует транскрипцию PpMYB26, что приводит к гладкой кожице нектаринов из-за потери инициации трихомы и уменьшения накопления кутикулярного воска, согласно исследованию.

Результаты показали, что накопление кутикулярного воска может эффективно предотвращать испарение фруктовой влаги, предоставляя ученым новые идеи для повышения сроков и качества хранения персиков.