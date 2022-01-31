Кишинёв, 31 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не нашло другого способа не допустить энергетического кризиса в стране, кроме как поднять тарифы на газ. Об этом вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на своей странице Facebook.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«Повторяю, энергетический кризис — это не кризис нашей страны, это европейский кризис, который касается нас напрямую, — заявил Спыну. — Решения, которые мы принимаем, непопулярны, но они правильны».

Он отметил, что тарифы нужно было поднять, иначе компания «Молдовагаз» не сможет рассчитаться за топливо с Газпромом с учетом роста стоимости газа в этом месяце. При этом правительство будет стараться смягчить ситуацию, и на компенсации выделено более 3 млрд леев (около $167 млн).

«Печально видеть, как некоторые нашли во мне своего политического врага. Это ошибочно, коллеги, то, что вы делаете, это ложно», — добавил Спыну.

Напомним, в Молдавии 28 января сообщили, что тарифы на газ стали выше на 38%. Новые цены ввели задним числом — с 1 января. При этом в ноябре 2021 года тарифы на газ уже поднимали в 2,4 раза.