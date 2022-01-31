Пекин, 31 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Национальное управление культурного наследия Китая выпустило уведомление о запрете продажи натирок с каменных надписей, причисленным к национальным культурным реликвиям, сообщает агентство Синьхуа.

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В целях дальнейшей защиты культурных реликвий музеям и учреждениям по охране культурных реликвий было предложено прекратить продажу натирок из своих коллекций и поставить их на учет для сохранения, а также прекратить производство новых натирок.

Администрация отметила, что натирки не должны использоваться в качестве подарков каким-либо учреждением или частным лицом.

Натирки создаются путем вдавливания тонких листов влажной бумаги в резные каменные изображения или надписи, после чего на них наносится краска. Таким образом создается копия оригинала. Техника существует уже более 1500 лет.