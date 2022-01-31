Хабаровск, 31 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в 2022 году из 57 строящихся объектов планируется ввести в эксплуатацию — 40. В том числе те стройки, которые должны были завершиться в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства региона.

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Одна из основных причин переноса сроков сдачи строек в прошлом году — резкое удорожание стройматериалов.

Принят порядок приёма заявок на получение допфинансирования. В настоящее время среди таких объектов — новые корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, 4-й этап реконструкции набережной в краевой столице. Общее удорожание превышает 639 млн рублей.

В общей сложности на капитальное строительство в 2022 году планируют выделить 15,5 млрд рублей.⠀

«Ещё стройку тормозят недобросовестные подрядчики. Только в январе из-за нарушений условий госконтракта расторгнуты договоры на возведение сразу трёх объектов первичного звена здравоохранения. Поэтому такие компании однозначно включаем в реестр недобросовестных подрядчиков», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено следственными органами СК России по Орловской области в отношении главного специалиста управления капитального строительства города Орла, а также в отношении должностных лиц данного управления.