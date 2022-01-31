Чэнду, Китай, , 07:41 — REGNUM Бесплатная выставка древностей из шести азиатских стран открылась 28 января для общественности в Музее Сычуани в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Статуя Будды (сс) Helena

Выставка под названием «Великолепие Азии: Выставка древних азиатских цивилизаций» демонстрирует 270 экспонатов или наборов культурных реликвий из Китая, Пакистана, Сирии, Японии, Камбоджи и Ливана. Эта выставка разделена на три блока, посвященные соответственно цивилизации Месопотамии, цивилизации рек Инд и Ганг и цивилизации рек Хуанхэ и Янцзы.

«Эта выставка объединяет три основные цивилизации, возникшие в бассейнах рек Азии, отражая азиатскую культуру, которая отличается географической близостью, культурной близостью, гармонией и различиями», — сказал заместитель директора Музея Сычуани Се Дань.

Департамент археологии и музеев Пакистана предоставил для выставки ряд ценных культурных реликвий, таких как расписные глиняные горшки, бронзовые масляные лампы и статуи Будды Гандхары, что позволило китайским посетителям понять древнюю и великолепную древнюю цивилизацию Пакистана. Выставка продлится до конца марта.