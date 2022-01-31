Дамаск, 31 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Огонь по ракетам, предположительно, выпущенным Израилем, открыли средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии над Дамаском. Об этом 31 января сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Bernard Gagnon Дамаск. Сирия

Отмечается, что воздушная атака была произведена около 03:05 по местному времени (04:05 мск) и нацелена на окрестности Дамаска. Часть израильских ракет была уничтожена. Уточняется, что в результате ракетной атаки и последующего перехвата ракет был нанесён некоторый материальный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Идлибской зоны деэскалации в Сирии.