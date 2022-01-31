Пекин, 31 января, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В общей сложности 8 649 детей с лейкемией и 2 807 с врожденными пороками сердца получили надлежащую медицинскую помощь в Китае благодаря программе Китайского Фонда Красного Креста, поддерживаемой центральным государственным лотерейным фондом социального обеспечения за последний год, сообщает агентство Синьхуа.

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Средства, выделенные на программу в 2021 году, составили 329 млн юаней (около $51,61 млн), сообщили в фонде. Программа была запущена во второй половине 2020 года. Она направлена на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, такими как лейкемия и врожденные пороки сердца.

Чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся детей, в рамках программы медицинские работники, работающие в качестве волонтеров, отправились вглубь западных регионов Китая, включая Цинхай, Тибет и Синьцзян, и обследовали более 400 000 детей на предмет врожденных пороков сердца.

Открылся «зеленый коридор» для подачи заявок на экстренную помощь, в результате чего число детей-заявителей увеличилось в 14 раз. Кроме того, в интересах заявителей, заявки теперь можно подавать онлайн, начиная с 2021 года, что позволяет заявителям получать финансовую поддержку намного быстрее, чем раньше, по данным фонда.