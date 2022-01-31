Пекин, 31 января, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Китай будет продвигать развитие в области метрологии с 2021 по 2035 год, согласно плану, опубликованному Госсоветом КНР, передает агентство Синьхуа.

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Метрология — это научное изучение измерений. Сфера должна быть продвинута вперед, чтобы обеспечить поддержку и гарантию технологического прогресса страны и качественного социально-экономического развития, говорится в плане.

Китай стремится к тому, чтобы к 2025 году сформировалась современная и передовая метрологическая система, а метрология играла более важную роль в различных экономических и социальных аспектах, говорится в документе.

Китай ожидает значительного прогресса в области метрологических технологий и инноваций к 2035 году, а также крупных прорывов в ключевых областях. В нем говорится, что будет создана национальная современная и передовая метрологическая система с квантовой метрологией в основе.

В плане изложены ключевые задачи в четырех областях, включая укрепление фундаментальных метрологических исследований и содействие применению метрологических технологий для обслуживания ключевых областей, таких как передовое производство и искусственный интеллект.

Китай также будет наращивать метрологический потенциал для поддержки высококачественных разработок и усиления своего метрологического регулирования и мониторинга, говорится в документе.