Лхаса, Китай, , 07:31 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая опубликовал руководство по развитию, направленное на расширение поддержки и помощи людям с ограниченными возможностями, сообщает агентство Синьхуа.

Лхаса. Тибет

Ожидается, что уровень охвата обязательным образованием детей-инвалидов региона достигнет 98% к 2025 году по сравнению с 97,1% на конец 2020 года, согласно руководству.

Регион планирует инвестировать 200 млн юаней (около $31,4 млн) в строительство комплексных реабилитационных центров для инвалидов в 22 округах и уездах и еще 214 млн юаней на улучшение базовой общественной инфраструктуры и услуг для инвалидов.

Согласно руководству, условия жизни людей с ограниченными возможностями в регионе значительно улучшились в течение 13-й Пятилетки (2016−2020). За этот период все зарегистрированные обедневшие инвалиды в регионе были выведены из нищеты, а в профессиональной подготовке и трудоустройстве инвалидов произошел значительный сдвиг.