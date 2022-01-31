Пекин, , 07:28 — REGNUM Китай будет жестко пресекать незаконную деятельность, направленную на повышение цен на спотовых и фьючерсных рынках угля, заявил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

На внутренних рынках угля наблюдался резкий рост цен, хотя в настоящее время в стране достаточно суточной добычи и хранения угля, что негативно сказалось на рыночном порядке и энергетической безопасности, говорится в заявлении Национальной комиссии Китая по развитию и реформам.

Комиссия разработала планы по обеспечению добычи угля и стабилизации цен на уголь в период Китайского Нового года, усилив тем самым регулирование рынка и борьбу с незаконным завышением цен на спотовых и фьючерсных рынках угля.

По данным комиссии, по состоянию на 27 января запасы угля в Китае достигли рекордного уровня в 170 млн тонн, что на 52 млн тонн больше, чем год назад. Праздник весны, или китайский Лунный Новый год, приходится в этом году на 1 февраля, празднования продлятся неделю.