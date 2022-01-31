Урумчи, Китай, 31 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в прошлом году расширил кредитование сельскохозяйственных предприятий в целях содействия модернизации сельского хозяйства и стимулирования развития сельских районов, сообщило отделение Народного банка Китая в Урумчи, передает агентство Синьхуа.

Marc van der Chijs Урумчи

К концу 2021 года непогашенная сумма кредитов, связанных с сельским хозяйством, в Синьцзяне достигла 1,02 трлн юаней (около $160 млрд), что составляет 40,1% всех кредитов, что на 2,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году, показывают официальные данные.

Чтобы закрепить достижения в борьбе с нищетой и всесторонне содействовать оживлению сельских районов, финансовые учреждения в Синьцзяне усилили финансовые услуги за счет расширения каналов финансирования, сказал заместитель директора филиала Сюй Кэ.

Баланс кредитов, связанных с сельским хозяйством, в Синьцзяне увеличился на 158,39 млрд юаней в 2021 году, что на 18,3% больше в годовом исчислении и на 3,8 процентных пункта выше, чем в предыдущем году с точки зрения роста.