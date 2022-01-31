Пекин, , 07:22 — REGNUM Правительство Китая оштрафовало 401 вебсайт и онлайн-платформу за нарушения законов и нормативных актов в 2021 году, сообщила Киберпространственная администрация Китая (CAC), передает агентство Синьхуа.

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Операторы 5654 вебсайтов и онлайн-платформ были вызваны для проведения расследований в 2021 году, при этом 4445 получили предупреждения и 3 008 были отстранены от работы, говорится в пресс-релизе CAC. CAC также распорядился удалить 1007 приложений из магазинов приложений.

CAC сотрудничала с регулирующими органами в сфере телекоммуникаций, чтобы отозвать разрешения на эксплуатацию и регистрацию или закрыть более 17 000 вебсайтов, говорится в заявлении.