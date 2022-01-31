Лондон, , 07:16 — REGNUM Запланированный визит в Японию отменил в связи с ситуацией вокруг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 31 января сообщает агентство Kyodo.

Борис Джонсон Chatham House

По данным агентства, полученным из японских правительственных источников, визит главы британского правительства в Японию был запланирован на середину февраля. Однако из Лондона пришло уведомление об отмене визита, в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

Официального объявления о готовящемся визите Джонсона в Японию не было, но японский телеканал NHK 29 сделал заявление о планах премьер-министра Британии посетить Токио в середине февраля и провести переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагаемыми темами для обсуждения должны были стать Украина, Китай, борьба с распространением коронавируса и меры по декарбонизации.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, в ходе регулярной пресс-конференции 31 января пояснил журналистам, что информация о согласовании визита британского премьер-министра в Японию «не соответствует действительности».

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