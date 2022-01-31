Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после смерти ребёнка на пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар Mchs.gov.ru

В ведомстве уточнили, сообщение о том, что после тушения пожара в частном доме в Крапивинском районе обнаружено тело 3-летнего мальчика поступило вечером 30 января 2022 года. С этого же адреса с признаками отравления угарным газом были госпитализированы 35-летняя женщина и её двухлетняя дочь.

Установлено, что в доме проживала многодетная семья. После возгорания женщина с двумя детьми выбежала из жилища. Соседи вызвали пожарных, которые после тушения обнаружили тело мальчика. Женщину и девочку госпитализировали.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз. На месте работает следственная группа.