Тюмень, 31 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Тюменской области на одного зарегистрированного безработного приходится почти четыре вакансии. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

Андрей Репин ИА REGNUM Специальный стенд с вакансиями для людей с ограниченными возможностями

На учёте в областном Центре занятости населения состоят 6470 человек, число вакансий — 24 487.

В основном требуются работники строительных специальностей, торговли, ремонта и в обрабатывающие производства. Есть вакансии и для бюджетников. В образование требуется 1607 специалистов, здравоохранение и социальную работу — 1815.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году трудоустроилось через службу занятости 67% обратившихся за помощью в поиске работы молодых тюменцев.