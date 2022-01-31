Владивосток, 31 января, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл 31 января во Владивостоке совещание по итогам социально-экономического развития Приморья в 2021 году, а также по планам на текущий год., в котором приняли участие глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Совещание с Юрием Трутневым во Владивостоке

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Открывая совещания, Трутнев отметил высокие темпы развития Приморья.

«Промышленное производство выросло на 20,5%, в обрабатывающем секторе рост составляет 30,8%. На 10% выросло сельскохозяйственное производство. Увеличились объемы строительства. За 2021 год введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 году», — подкрепил цифрами своё мнение полпред.

Отмечается также, что в Приморье продолжается реализация проектов с господдержкой. Их уже 1969. 122 реализуются на ТОР, 1847 — в рамках свободного порта Владивосток. Объём инвестиций по соглашениям достиг 2,38 трлн рублей, 401 млрд рублей из них вложен в экономику края.

В эксплуатацию введены 278 проектов, создано почти 40 тыс. рабочих мест.

«Это самые большие цифры среди регионов Дальнего Востока. Приморье продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии Дальневосточного федерального округа», — добавил Трутнев.

Олег Кожемяко отметил, что фиксируется рост по целому ряду показателей. Так, валовый региональный продукт прибавил 5% к уровню 2020 года, что составляет 1,195 трлн рублей.

«Число приморцев занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 7,3% — это 327 тысяч человек. Доходы населения выросли на 8,4%. Увеличился объём инвестиций в основной капитал. За девять месяцев в экономику края вложено более 137 миллиардов рублей — рост на 14%. Приморский край занимает 27 место в России по этому показателю, пятое — в ДФО», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев пробудет в Приморья с 31 января по 2 февраля.