Москва, , 07:00 — REGNUM Цена на бензин в России стала второй по дешевизне в абсолютных цифрах среди стран Европы, включая Казахстан. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, 31 января опубликованного РИА Новости.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самая низкая цена на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к заработной плате граждан из всех 32 стран Европы, которые вошли в рейтинг, установлена в Казахстане. Здесь, в пересчёте на рубли, литр АИ-95 продаётся по цене 35,7 рублей. На втором месте Россия, где средняя цена на бензин АИ-95 составляет 51,3 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров по самой низкой цене на бензин Белоруссия, здесь литр АИ-95 в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин продают в Нидерландах, здесь литр АИ-95 можно купить за 169,1 российских рублей за литр. Немного дешевле обойдётся бензин в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции, тут водители могут заправить свой автомобиль, купив бензин чуть дороже 150 рублей за литр.

При этом самым доступным бензин оказался для жителей Люксембурга, которые на свою зарплату могут купить около 2,3 тысячи литров бензина. На втором месте Норвегия с 2,1 тысячи литров на среднюю зарплату жителя страны. В пятёрку лидеров по доступности бензина для граждан также попали Австрия, Великобритания и Дания. Россия по данному критерию находится на 17 месте, на свою среднюю месячную зарплату жители РФ могут купить 920 литров бензина.

На одном из последних мест по доступности топлива оказалась Украина, где цена на бензин не самая высокая среди стран Европы, но низкий уровень зарплат у населения позволяет гражданам приобрести лишь 384 литра топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном росте цен на бензин в австралийском Сиднее. Водителей предупредили, что из-за сбоев с поставками они могут быть шокированы ценой на топливо после Дня Австралии (26 января).

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