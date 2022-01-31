Кемерово, 31 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В общественном транспорте Кемерова 1 февраля начнут действовать месячные проездные билеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Автобус

«Пассажирам нужно будет настроить транспортные карты. Приобрести их можно на Летнем вокзале и в павильонах торговой сети «Подорожник», — уточнили в администрации муниципалитета. — Главное преимущество — отсутствие лимита на количество совершаемых поездок».

Проездной билет будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость проездного билета для пенсионеров — 600 рублей, школьников и студентов — 700 рублей, остальных граждан — 1250 рублей.

В будущем планируют ввести более короткий формат проездного — неделю и сутки (по 450 и 150 рублей соответственно).