Уттар-Прадеш, Индия, 31 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли, ещё 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на электрическом ходу в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом 31 января сообщает телеканал NDTV.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла в крупнейшем городе штата Канпур, недалеко от перекрестка Тат-Милл. По предварительной информации, электробус на большой скорости, потеряв управление, въехал на перекрёсток, врезался в несколько автомобилей, велосипедов и мотоциклов, сбил прохожих, переехал дорожную будку и остановился, только столкнувшись с грузовиком.

На месте происшествия погибли шесть человек, ещё 12 пострадавших были госпитализированы. Водитель электробуса скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскивается.

Президент Индии Рам Натх Ковинд, уроженец штата Уттар-Прадеш, выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате массового ДТП на востоке Испании.