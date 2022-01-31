Новосибирск, 31 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Жители Новосибирска пожаловались на нехватку туберкулина, необходимого для проведения реакции Манту. В региональном минздраве, нехватку препарата не отрицают.

GregMontani Проба Манту

По словам новосибирцев, туберкулина с конца прошлого года нет в поликлинике № 27 на Кубовой, 106 и в поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1.

В региональном министерстве здравоохранения редакции «НГС Новости» уточнили, что в настоящий момент препарат закупают.