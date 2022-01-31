Изморозь и снег ожидаются в Томской области
Томск, 31 января, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Томской области днём 31 января ожидается — 5, — 10 °C, местами до — 15 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зима
Прогнозируется местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень погодной опасности продлён в связи с гололедицей в Москве.
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