Вашингтон, 31 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Возможным возобновлением испытаний Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаний обеспокоены власти США. Об этом 31 января заявил журналистам представитель администрации Белого дома высокого ранга, его слова приводит агентство Reuters.

Haz.de Запуск. КНДР

Представитель администрации США подтвердил обеспокоенность американских властей испытанием МБР со стороны КНДР и отметил, что властям Северной Кореи направлен призыв воздержаться от дальнейших испытаний.

Ракетные запуски, произведённые КНДР с начала года, представитель Белого дома назвал «все более дестабилизирующей» моделью поведения со стороны Пхеньяна.

«Вы увидите, что мы предпримем некоторые шаги, которые будут направлены на то, чтобы продемонстрировать нашу приверженность союзникам», — заявил представитель администрации США, подчеркнув в то же время призыв решить ситуацию в дипломатическом поле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Северной Кореи подтвердили запуск баллистической ракеты средней дальности, назвав его испытанием с целью «оценки произведённого снаряда».