Благовещенск, , 06:31 — REGNUM В Благовещенске в общежитии колледжа транспорта и дорожного хозяйства 31 января произошёл пожар. Из здания были эвакуированы почти 150 человек, один из молодых людей получил ожоги ног, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Амурской области.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

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Горели вещи и мебель в одной из комнат общежития, два этажа здания были задымлены. Самостоятельно помещения покинули 100 человек, ещё 48 вывели пожарные. Один из студентов смог выбраться из горящей комнаты, но получил ожоги ног. Молодому человеку оказана медицинская помощь.

Причины пожара выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и специалисты пожарной испытательной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Благовещенске горел производственный цех. Задымление было сильным, но при пожаре никто не пострадал.