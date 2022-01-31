Красногорск, , 06:21 — REGNUM Начальная цена комплекса зданий, которые входят в состав усадьбы графа Разумовского «Горенки» в Балашихе, в ходе торгов выросла почти в четыре раза — с 30,7 до 117 млн рублей. Подмосковные объекты, скорее всего, будут проданы ООО «Старая техника», которое признали победителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Победителем конкурса признан участник № 9 — общество с ограниченной ответственностью «Старая техника», предложивший цену приобретения имущества — 117 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС», — отмечается в документе.

Договор купли-продажи планируется заключить в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.

В документации также уточняется, что одна заявка была отклонена. Её подавал Эмиль Иштиряков.

Напомним, в состав лота входил 21 объект, в том числе главный дом усадьбы, оранжерея, флигели, парковый грот. Часть объектов является культурным наследием и победителю предстоит учитывать их особый статус. Торги прошли по инициативе минимущества Подмосковья.