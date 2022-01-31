Красногорск, 31 января, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Начальная цена комплекса зданий, которые входят в состав усадьбы графа Разумовского «Горенки» в Балашихе, в ходе торгов выросла почти в четыре раза — с 30,7 до 117 млн рублей. Подмосковные объекты, скорее всего, будут проданы ООО «Старая техника», которое признали победителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Горенки

«Победителем конкурса признан участник № 9 — общество с ограниченной ответственностью «Старая техника», предложивший цену приобретения имущества — 117 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС», — отмечается в документе.

Договор купли-продажи планируется заключить в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.

В документации также уточняется, что одна заявка была отклонена. Её подавал Эмиль Иштиряков.

Напомним, в состав лота входил 21 объект, в том числе главный дом усадьбы, оранжерея, флигели, парковый грот. Часть объектов является культурным наследием, и победителю предстоит учитывать их особый статус. Торги прошли по инициативе минимущества Подмосковья.