Чиновники на местах стали заложниками «закона Бурматова» — мнение
Белогорск, Амурская область, 31 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» нужно срочно корректировать, потому что проблема бродячих собак уже перезрела и их численность на улицах населённых пунктов растёт. Об этом заявил в интервью телеканалу «Будни» мэр Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.
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Он выразил уверенность, что поправки в закон будут внесены. До этих пор в городе не будут выпускать на улицу отловленных собак из клеток, потому что других вариантов в Белогорске нет. Мэр назвал главной задачей найти золотую середину, чтобы не страдали морально зоозащитники и при этом были в безопасности жители Белогорска, особенно дети. Станислав Мелюков заверил, что приложит все силы, чтобы не допустить в вверенном ему городе повторения трагедии, которая случилась в Забайкальском крае.
Как сообщало ИА REGNUM, выпускать собак из приюта, даже если они не агрессивны, опасно, заявил мэр Якутска Евгений Григорьев 27 января на онлайн-совещании в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава города подчеркнул, что собака ведёт себя по-разному среди людей, в пункте передержки, и в естественной среде, среди других животных.