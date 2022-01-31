Белогорск, Амурская область, 31 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» нужно срочно корректировать, потому что проблема бродячих собак уже перезрела и их численность на улицах населённых пунктов растёт. Об этом заявил в интервью телеканалу «Будни» мэр Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

Nhandler Собака в приюте

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«Люди считают, что виноваты местные власти, которые по большому счёту стали заложниками закона, который был принят Государственной думой. До его принятия проблем с собаками в Белогорске не было вообще. А потом она появилась. Я надеюсь, что закон изменится, и каким-то образом его нормы позволят поголовье безнадзорных собак уменьшить», — отметил Станислав Мелюков.

Он выразил уверенность, что поправки в закон будут внесены. До этих пор в городе не будут выпускать на улицу отловленных собак из клеток, потому что других вариантов в Белогорске нет. Мэр назвал главной задачей найти золотую середину, чтобы не страдали морально зоозащитники и при этом были в безопасности жители Белогорска, особенно дети. Станислав Мелюков заверил, что приложит все силы, чтобы не допустить в вверенном ему городе повторения трагедии, которая случилась в Забайкальском крае.

«Пусть на меня набросятся зоозащитники, и решение содержать в 150−200 клетках на улице, возможно, будет незаконным. Ну значит те, кто считает незаконным это решение, придите, напишите заявление в какие-то органы, пусть наши действия признают незаконными и скажут выпустить собак на улицу. Я выпущу на улицу, а дальше что? Поэтому для тех, кто буде переживать, будет открытый доступ к этим клеткам — приходите, кормите, гладьте, любуйтесь, фотографируйтесь, что хотите делайте, но собак с улиц я уберу», — сказал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускать собак из приюта, даже если они не агрессивны, опасно, заявил мэр Якутска Евгений Григорьев 27 января на онлайн-совещании в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава города подчеркнул, что собака ведёт себя по-разному среди людей, в пункте передержки, и в естественной среде, среди других животных.