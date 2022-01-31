Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Неполадки в работе интернет-сервисов корпорации Amazon отметили пользователи в США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте мониторинг-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Интернет страница Amazon

Американские пользователи сообщили о сбоях в работе Amazon Web Services. Из общего числа отправивших отчёт о сбоях в работе сервиса пользователей 72% не смогли подключиться к серверу, у 20% возникли проблемы во время работы на сайте, а у 8% не срабатывала консоль сервиса.

Кроме того, по данным Downdetector, 49% пользователей отметили сбои при работе сайта Amazon, у 43% не работало приложение, а у 9% возникли трудности при отслеживании заказов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи сообщили о неполадках в работе TikTok.

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