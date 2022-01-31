Большой Камень, Приморский край, , 06:27 — REGNUM Утром 31 января в в Большом Камне случился пожар в хостеле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пожар МЧС РФ

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Через 7 минут после сообщения о возгорании пожарные были на месте происшествия.

До прибытия спасателей из трёхэтажного дома самостоятельно вышли 30 человек.

На момент прибытия первых подразделений 2 и 3 этажи были охвачены огнём. В результате пожара повреждены верхние этажи и частично крыша общей площадью 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В тушении огня было задействовано четыре единицы пожарной техники и 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде обнаружены тела трёх мужчин при тушении пожара в подвальном помещении заброшенной казармы.