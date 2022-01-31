Владивосток, , 06:00 — REGNUM Проблемы с оформлением «дальневосточного гектара» в Приморье могут привести к лишению этих функций муниципалитетов. С затягиванием сроков по выдаче гектаров в собственность со стороны местных властей столкнулись заявители, сообщил 31 января полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке.

Гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность. Есть случаи, когда на 11 месяцев задерживается рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения переходят установленную законом планку в пять лет, просто изымают этот участок. Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать», — цитирует Юрия Трутнева телеграм-канал «Политический ипподром».

При этом полпред отметил, что если проверки покажут корыстный умысел чиновников, то и уголовные дела могут иметь место.

Губернатору Приморья Олегу Кожемяко он предложил таких чиновников «гнать поганой метлой». Замгенпрокурора попросил провести проверку по другим субъектам ДФО, есть ли такая практика там.

«Если есть законодательная возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень, то мы это сделаем. Создадим какую-то комиссию, которая будет рассматривать все поступившие заявления, и до утверждения вот этой комиссии решения по изъятию участков просто не будут вступать в силу», — заявил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 31 января прибыл в Приморье с рабочей поездкой.