Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Королева красоты, победительница конкурса «Мисс США» 2019 года Чесли Крист была найдена мёртвой на одной из улиц в центре Нью-Йорка. Об этом 31 января сообщает газета New York Post.

Траурная свеча

Тело красавицы было найдено утром 30 января на улице возле небоскрёба, в котором Чесли Крист проживала. По данным издания, погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила передать всё её имущество матери.

«Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла», — так сказано в заявлении семьи Крист, опубликованном изданием.

Мисс США была уроженкой города Джексон в штате Мичиган, после победы на конкурсе красоты она работала корреспондентом развлекательной телепередачи «Экстра». Руководство и сотрудники телепередачи принесли глубочайшие соболезнования родным и близким Крист, отметив, что она «была не только жизненно важной частью нашего шоу, но и любимым членом семьи «Экстра».