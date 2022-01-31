Новосибирск, , 05:40 — REGNUM В Новосибирске в 2022 году планируют снести 393 нестационарных объектов. Это будет сделано в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой — 2023. Работы обойдутся в 12 млн рублей, которые выделят из бюджета города, сообщили редакции «РБК Новосибирск» в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Снос торговых палаток Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что демонтаж также будет осуществляться владельцами самовольных нестационарных объектов.

По официальным данным, в 2021 году в Новосибирске демонтировали 459 таких объектов, в том числе торговых.