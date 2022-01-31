Владивосток, , 05:49 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 31 января прибыл в Приморье с рабочей поездкой.

Юрий Трутнев и Олег Кожемяко Dfo.gov.ru

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Планируется совещание по итогам социально-экономического развития в 2021 году и планах на 2022 год. Пройдут встречи по развитию Владивостокской агломерации, портов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме того, Трутнев наградит многодетную семью из Арсеньева орденом «Родительская слава».

Полпред будет работать в регионе с 31 января по 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалине 27 января, ответил на вопрос журналистов о коррупции при развитии Курил и реализации глобальных инвестпроектов в островном регионе.