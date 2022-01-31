Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Стоимость строительства новой ледовой арены в Новосибирске выросла до 13 млрд рублей (на 30%). Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Уточняется, что изначальная стоимость ледового дворца спорта с отделочными работами — 10 млрд рублей. Однако, по словам, Теленчикова, в полном объёме не учитывались видеотрансляция, средства связи и спецсвязи. Ошибочно были подсчитаны и «определённые» объемы. Также на стоимость повлияли цены на материалы и благоустройство.

Новосибирские власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит экспертизу.

Напомним, новая ледовая арена в Новосибирске возводится к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023.