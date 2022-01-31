Владивосток, , 05:54 — REGNUM В Приморье впервые провели высокотехнологичную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы трехмесячному ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства края.

Операция (сс) mos.ru. Юлия Иванко

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Уникальные высокотехнологичные операции ещё нескольким детям выполнены с использованием новейшего оборудования — 4Д эндоскопической стойки. Технология имеет ряд преимуществ — малотравматичная, позволяет начать раннюю реабилитацию, небольшое количество послеоперационных осложнений, а также хороший косметический эффект.

Операцию провёл в краевой детской клинической больнице №1 один из лидеров детской эндохирургии в мире Юрий Козлов из Иркутска.

«Когда приморские коллеги обратились ко мне за помощью, я сразу согласился. Ничего удивительного. Это моя обычная практика. Сегодня у меня не одна операция, как планировалось, коллеги показали мне истории еще нескольких пациентов — прооперировали их», — сказал врач.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Рязанского кардиодиспансера оказали помощь 19-летней пациентке, находящейся на 38-й неделе беременности. Врачи провели особую терапию и успешно приняли роды.