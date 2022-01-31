Якутск, , 05:44 — REGNUM Оплачивать расходы приютов для бродячих животных частично можно было бы благодаря штрафованию владельцев, выкидывающих собак на улицу. Такое мнение высказал главврач ГАУ РС (Я) «Якутская городская офтальмологическая клиническая больница», доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения, гигиены и биоэтики СВФУ Иван Луцкан, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Собак к нам не с Луны или Америки отправляют, это всё наши собачки, которые вдруг перестают нам быть нужны, например, после дачного сезона. Сейчас много споров о финансировании, а ведь источник есть, только его надо узаконить. Предлагаю: всех собак, за исключением миниатюрных, поставить на учёт, обеспечить условия для такой регистрации, сделать ее бесплатной, без толкучек, через Госуслуги. Дать срок владельцам собак в течение года это сделать, и после переходного периода, если такой регистрации нет, то установить заоблачные штрафы, например, в 1 млн рублей за отсутствие регистрации, штрафы за самовыгул в городе, без намордника. Выкинул собаку, по коду узнали владельца, штраф впаяли и так далее», — предложил Иван Луцкан.

Он также считает необходимым штрафовать управляющие компании, если места для сбора мусора открыты и доступны бродячим животным для пропитания. Вырученные средства врач также предлагает направлять на финансирование приютов и отлов животных.

«Пусть те, кто безответственно относится к животным и несёт ответственность перед законом. И конечно нам всем надо повышать культуру», — отметил Иван Луцкан.

Как сообщало ИА REGNUM, отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги, заявил на онлайн-совещании министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики глава столицы Якутии Евгений Григорьев. Мэр подчеркнул, что у города много первоочередных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.