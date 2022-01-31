Якутск, 31 января 2022, 05:44 — REGNUM Оплачивать расходы приютов для бродячих животных частично можно было бы благодаря штрафованию владельцев, выкидывающих собак на улицу. Такое мнение высказал главврач ГАУ РС (Я) «Якутская городская офтальмологическая клиническая больница», доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения, гигиены и биоэтики СВФУ Иван Луцкан, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM.
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Он также считает необходимым штрафовать управляющие компании, если места для сбора мусора открыты и доступны бродячим животным для пропитания. Вырученные средства врач также предлагает направлять на финансирование приютов и отлов животных.
Как сообщало ИА REGNUM, отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги, заявил на онлайн-совещании министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики глава столицы Якутии Евгений Григорьев. Мэр подчеркнул, что у города много первоочередных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.