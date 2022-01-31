Мадрид, 31 января, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на востоке Испании. Об этом 31 января сообщает пресс-служба пожарных служб страны в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автотрассе в автономном сообществе Валенсия около 22:20 в 30 января (00:20 мск 31 января). Причины ДТП устанавливаются, предполагается, что одно из транспортных средств в момент аварии двигалось по встречной полосе движения и в итоге произошло лобовое столкновение по крайней мере двух автомобилей.

В результате аварии погибли на месте пять человек, трое пострадавших получили серьёзные травмы. на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти человек в результате массового ДТП с участием девяти автомобилей в американском штате Невада.