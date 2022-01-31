Москва, , 05:12 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) рассказал, как быстро и эффективно решить проблему бродячих собак в регионах РФ. При этом он уверен, что начать эту работу можно в кратчайшие сроки, об этом Корниенко написал на своей странице в Instagram.

Злая собака (сс) freegr

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Депутат констатировал, что в вопросе борьбы с бродячими собаками общество раскололось на две часть — одни считают, что бесхозных животных необходимо убивать, другие уверены, что собак нельзя истреблять.

«На мой взгляд, для начала важно понять одну простую вещь. Все мы хотим одного: чтобы бродячих собак на улицах не было. То есть цель у нас одна. И для ее достижения надо по возможности обойтись без убийств. Мы ведь в конце-концов люди», — написал Алексей Корниенко.

Депутат уверен, что решать проблему необходимо путём создания приютов.

«Приюты, приюты и ещё раз приюты. Создание специализированных служб, которые бы регулярно занимались отловом бездомных зверей и их содержанием. Стерилизация отловленных на улице бродячих собак. Усыпление гуманными методами агрессивных животных. Уже сейчас во многих городах есть такие приюты. Общественные активисты, зачастую за свой счёт и с помощью неравнодушных граждан и бизнеса, содержат, лечат, стерилизуют, пристраивают в добрые руки десятки и сотни собак и кошек. В том числе и пострадавших от беспочвенной, обескураживающей людской жестокости. И общественникам вот прямо сейчас нужна государственная помощь — в первую очередь финансовая», — уверен Корниенко.

Также депутат Госдумы считает, что необходимо ввести обязательное чипирование собак. Чип должен содержать информацию о собаке и её хозяине. Таким образом, при отлове чипированного животного, спецслужбы вернут его хозяину. В противном случае выкинувшему собаку на улицу придётся заплатить существенный штраф.

«И то, и другое можно ввести очень быстро. Вот уже буквально завтра начать работу. Со своей стороны, как депутат Госдумы, говорю, что уже работаю и продолжу работать с этой проблемой и заставлю исполнительную власть все же заняться делом. Пора бы», — написал Алексей Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги. Мэр подчеркнул, что у города много первоочерёдных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.