Ереван, , 04:56 — REGNUM Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна официально вступило в силу 31 января, согласно законодательству страны. Документ был направлен в парламент 23 января.

Армен Саркисян President.am

В соответствии с законом «О регламенте парламента», отставка президента Армении вступает в силу, если в течение семи дней он не отзовёт заявление. За этот срок глава государства имеет право изменить своё решение.

Саркисян, подав заявление об отставке, мотивировал своё решение отсутствием инструментов влияния на внешнюю и внутреннюю политику Армении в сложный для страны и нации период. При этом президент подчеркнул, что его решение продумано, и не было продиктовано эмоциями.

По предварительной информации, правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению политолога, члена экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Армана Гукасяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не определился с решением, стоит ли менять конституцию страны.

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