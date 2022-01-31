31 января 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:23 — REGNUM Прописанная в Калининградской области региональная авиакомпания «СКОЛ» попала под первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до июня 2022 года, после чего будет решена дальнейшая судьба перевозчика. Вердикт судьи ещё может быть обжалован. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «СКОЛ» (сс) Pavel Adzhigildaev

Об авиакомпании

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» работает на рынке перевозок почти 22 года, являясь одним из крупнейших операторов вертолётных перевозок. Юрлицо учреждено в июле 2000 года. На сегодня фирма прописана в Калининграде. Ей также принадлежит компания «База технического обслуживания авиационной техники «Скол». Среднесписочная численность персонала на начало 2021 года была почти 600 человек.

Владельцем и директором является Сергей Шилов, у которого в активе ещё как минимум три юрлица в Югре.

Шилов является и основателем «СКОЛа», получившего 23 февраля 2001 года свидетельство эксплуатанта.

По данным с сайта компании, свою работу она начинала с трёх вертолетов Ми-8Т, взятых в аренду, но уже в 2007 году она получила допуск на международные воздушные линии, в том числе занимаясь авиаработами по пожаротушению на территории Греции. Еще через год была работа в роли перевозчика для предоставления услуг миротворческой миссии ООН по линии Мировой продовольственной программы. В дальнейшем были работы по пожаротушению в Турции, доставка грузов на Филиппины, а в 2013 году были подписаны первые контракты по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медпомощи населению Югры. В 2018 году фирма вошла в четверку лидеров по предоставления авиауслуг для нужд санавиации в России.

Вертолет Mil Mi-26 авиакомпании «СКОЛ» в Южном Судане (сс) Александр Подолян

На сегодня «СКОЛ» занимается перевозкой грузов, пассажиров, тушением пожаров, медэвакуацией, воздушной съемкой, офшорными работами, VIP-перевозками и чартерными перевозками. Карта полётов включает Петрозаводск, Салехард, Псков, Минск, Санкт-Петербург и так далее. Фирма имеет представительства в Италии и Москве, филиалы в Сургуте и Красноярском крае.

По открытым данным, компания «СКОЛ» была исполнителем почти 300 госконтрактов на общую сумму свыше 13 млрд рублей, в том числе с «Роснефтью», «Центром медицины катастроф» Юрги, министерствами здравоохранения ряда регионов и т.д.

Банкротное дело и финансовые претензии

Из отчёта компании за 2020 год (данные за 2021 год пока не обнародованы) следует, что долгосрочная кредиторская задолженность уже тогда превышала 1,5 млрд рублей, а краткосрочная — 2,8 млрд рублей. По итогам 2020 года выручка составила 4,044 млрд рублей против 3,69 млрд рублей годом ранее, но два года подряд ООО указывало чистый убыток — 548,1 млн рублей в 2020 году и 291 млн рублей — в 2019-м.

В 2019 году со «СКОЛом» активно начало судиться ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которое и инициировало банкротное дело. В мае 2021 года ГТЛК обратилось с иском, указав сумму долга, — 477 314 066,32 рубля. В июне появился ещё один иск от неё же, но уже на 1 961 025 808 рублей. В июле к лизинговой компании присоединилась налоговая служба, заявившая претензии на 193 077 106,64 рубля. Все дела объединили в одно, и 26 января 2022 года суд рассмотрел требование ГТЛК.

В результате в отношении авиакомпании «СКОЛ» ввели наблюдение до 1 июня 2022 года. Временным управляющим назначен Алексей Белокопыт — участник Союза АУ «Созидание». В реестр кредиторов было включено требование ГТЛК в размере 295 244 198,55 рубля основного долга и 67 988 170,32 рубля неустойки.

Вертолет Juhasz Imre

Следует также учесть, что на сегодня в арбитражах России есть ещё ряд не до конца рассмотренных финансовых и материальных исков к «СКОЛу». Например, 7 февраля будут рассмотрены претензии банка «Зенит» «о взыскании 375 578 025 руб. 74 коп., обращении взыскания на заложенное имущество». А сегодня, 31 января 2022 года, планируется рассмотреть исковое заявление «Сургутнефтегазбанка» об обращении взыскания на восемь вертолётов с установлением начальной продажной стоимости.

В итоге: авиакомпания попала под наблюдение, имеет претензии, исчисляемые миллиардами рублей, а в ноябре 2021 года стало известно, что еврокомиссия внесла её в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории ЕС. Сможет ли «СКОЛ» выйти из сложной ситуации или последует судьбе «Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и прочих, покажет время.