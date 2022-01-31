Анастасия Степанова, 31 января 2022, 07:23 — REGNUM Прописанная в Калининградской области региональная авиакомпания «СКОЛ» попала под первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до июня 2022 года, после чего будет решена дальнейшая судьба перевозчика. Вердикт судьи ещё может быть обжалован. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «СКОЛ»
Самолет авиакомпании «СКОЛ»
(сс) Pavel Adzhigildaev

Об авиакомпании

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» работает на рынке перевозок почти 22 года, являясь одним из крупнейших операторов вертолётных перевозок. Юрлицо учреждено в июле 2000 года. На сегодня фирма прописана в Калининграде. Ей также принадлежит компания «База технического обслуживания авиационной техники «Скол». Среднесписочная численность персонала на начало 2021 года была почти 600 человек.

Владельцем и директором является Сергей Шилов, у которого в активе ещё как минимум три юрлица в Югре.

Шилов является и основателем «СКОЛа», получившего 23 февраля 2001 года свидетельство эксплуатанта.

По данным с сайта компании, свою работу она начинала с трёх вертолетов Ми-8Т, взятых в аренду, но уже в 2007 году она получила допуск на международные воздушные линии, в том числе занимаясь авиаработами по пожаротушению на территории Греции. Еще через год была работа в роли перевозчика для предоставления услуг миротворческой миссии ООН по линии Мировой продовольственной программы. В дальнейшем были работы по пожаротушению в Турции, доставка грузов на Филиппины, а в 2013 году были подписаны первые контракты по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медпомощи населению Югры. В 2018 году фирма вошла в четверку лидеров по предоставления авиауслуг для нужд санавиации в России.

Вертолет Mil Mi-26 авиакомпании «СКОЛ» в Южном Судане
Вертолет Mil Mi-26 авиакомпании «СКОЛ» в Южном Судане
(сс) Александр Подолян

На сегодня «СКОЛ» занимается перевозкой грузов, пассажиров, тушением пожаров, медэвакуацией, воздушной съемкой, офшорными работами, VIP-перевозками и чартерными перевозками. Карта полётов включает Петрозаводск, Салехард, Псков, Минск, Санкт-Петербург и так далее. Фирма имеет представительства в Италии и Москве, филиалы в Сургуте и Красноярском крае.

По открытым данным, компания «СКОЛ» была исполнителем почти 300 госконтрактов на общую сумму свыше 13 млрд рублей, в том числе с «Роснефтью», «Центром медицины катастроф» Юрги, министерствами здравоохранения ряда регионов и т.д.

Банкротное дело и финансовые претензии

Из отчёта компании за 2020 год (данные за 2021 год пока не обнародованы) следует, что долгосрочная кредиторская задолженность уже тогда превышала 1,5 млрд рублей, а краткосрочная — 2,8 млрд рублей. По итогам 2020 года выручка составила 4,044 млрд рублей против 3,69 млрд рублей годом ранее, но два года подряд ООО указывало чистый убыток — 548,1 млн рублей в 2020 году и 291 млн рублей — в 2019-м.

В 2019 году со «СКОЛом» активно начало судиться ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которое и инициировало банкротное дело. В мае 2021 года ГТЛК обратилось с иском, указав сумму долга, — 477 314 066,32 рубля. В июне появился ещё один иск от неё же, но уже на 1 961 025 808 рублей. В июле к лизинговой компании присоединилась налоговая служба, заявившая претензии на 193 077 106,64 рубля. Все дела объединили в одно, и 26 января 2022 года суд рассмотрел требование ГТЛК.

В результате в отношении авиакомпании «СКОЛ» ввели наблюдение до 1 июня 2022 года. Временным управляющим назначен Алексей Белокопыт — участник Союза АУ «Созидание». В реестр кредиторов было включено требование ГТЛК в размере 295 244 198,55 рубля основного долга и 67 988 170,32 рубля неустойки.

Вертолет
Вертолет
Juhasz Imre

Следует также учесть, что на сегодня в арбитражах России есть ещё ряд не до конца рассмотренных финансовых и материальных исков к «СКОЛу». Например, 7 февраля будут рассмотрены претензии банка «Зенит» «о взыскании 375 578 025 руб. 74 коп., обращении взыскания на заложенное имущество». А сегодня, 31 января 2022 года, планируется рассмотреть исковое заявление «Сургутнефтегазбанка» об обращении взыскания на восемь вертолётов с установлением начальной продажной стоимости.

По данным базы «Контур.Фокус», за 12 месяцев ООО выступало ответчиком по искам на общую сумму 7 млрд рублей.

В итоге: авиакомпания попала под наблюдение, имеет претензии, исчисляемые миллиардами рублей, а в ноябре 2021 года стало известно, что еврокомиссия внесла её в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории ЕС. Сможет ли «СКОЛ» выйти из сложной ситуации или последует судьбе «Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и прочих, покажет время.