Москва, , 09:20 — REGNUM Предпринимателей и разработчиков из регионов России пригласили присоединиться к Московскому инновационному кластеру (МИК). Об этом 31 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес-центр «Москва-Сити» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках этой работы, МИК и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) организовали онлайн-встречу. В мероприятии приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов РФ. По итогам дискуссии было принято решение разработать план совместных проектов на 2022 год.

«Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов», — сказала Сергунина.

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