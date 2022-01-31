Абу-Даби, 31 января, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Заявление о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной мятежниками-хуситами, сделало министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Текст заявления был опубликован в ночь на 31 января в Twitter эмиратского оборонного ведомства.

Флаг ОАЭ

«Средства ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористической группировкой хуситов в сторону страны», — сказано в заявлении.

Отмечается также, что ракета не нанесла потерь, так как после уничтожения её остатки упали за пределами населённых пунктов.

В свою очередь официальный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа уточнил в своём Twitter, что в ближайшее время будет опубликовано важное заявление хуситов с подробностями проведения широкомасштабной военной операции против ОАЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большая группа солдат правительственной армии Йемена была уничтожена в результате попадания баллистической ракеты. По данным журналистов, удар был нанесён по группе войск, участвующей в наступлении в провинции Мариб.