Москва, , 04:20 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в связи с гололедицей в Москве и в Московской области. Об этом можно узнать из данных прогностической карты, опубликованной 30 января Гидрометцентром РФ.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

В Москве и Московской области ожидается потенциально опасная погода из-за снега, обледенения и гололедицы. «Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в регионе до 22:00 мск 1 февраля.

При этом в Москве и Московской области 31 января и 1 февраля ожидается потепление, температура воздуха составит 0…-2 градуса в Москве и до =1 градуса по области. Это выше климатической нормы на восемь — десять градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологи предупредили жителей Москвы и Московской области об аномально тёплой погоде в последний

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