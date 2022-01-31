Луганск, , 04:07 — REGNUM Тяжёлое вооружение и технику стягивает в Донбасс, пытаясь не попасть в поле зрения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Украина. Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Glava-lnr.info

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Глава ЛНР отметил, что со стороны украинских боевиков в последнее время постоянно идёт активное движение, которое видят и службы ЛНР и международные наблюдатели. Перемещается тяжёлая военная техника, готовятся горюче-смазочные материалы и боекомплекты. Переброска более ста единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий была замечена даже наблюдателями из СММ ОБСЕ.

Одновременно от наблюдателей миссии СММ ОБСЕ поступают жалобы на активную работу установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на украинской стороне. Глушатся все беспилотники при помощи которых наблюдатели миссии мониторят ситуацию в Донбассе.

Пасечник пояснил, что это может указывать на попытки Украины скрыть перемещение своих войск и техники от наблюдателей. При этом глава ЛНР уточнил, что поставляемое Украине западными странами оружие появляется в Донбассе уже через день-два.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённые силы Украины активно используют РЭБ для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

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