Анадырь, 31 января, 2022, 04:04 — ИА Регнум. На Чукотке семьи, в которых одновременно родились два и более ребёнка, смогут получить единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Департамент ЗАГС Забайкальского края Двойня

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Новая мера поддержки введена по поручению губернатора Романа Копина.Выплаты предоставляются женщинам, родившим одновременно двух и более детей с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Право на обращение заявителя за выплатой сохраняется до достижения детьми возраста 2 лет и 6 месяцев.

С начала 2022 На Чукотке двойни появились в двух семьях, в 2021 году таких не было, в 2020 году — в пяти семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве вслед за увеличением прожиточного минимума вырос размер ежемесячных социальных выплат на первого и третьего ребёнка, а также на детей от 3 до 7 лет.