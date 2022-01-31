Москва, , 03:46 — REGNUM Россельхозбанк обратился с иском о несостоятельности, который адресован АО «Московский телевизионный завод «Рубин», учрежденному почти 30 лет назад. Заявление арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от банка поступил в суд 28 января 2022 года. Сумма претензий пока не сообщается. Одновременно с исковым заявление подано ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

20 апреля 2022 года судом к заводу также будут рассмотрены претензии правительства Москвы и департамента горимущества столицы «о признании объектов самовольными постройками, об обязании снести постройки, о признании права собственности на объекты отсутствующим, об обязании освобождения земельного участка, об обязании провести техническую инвентаризацию здания». Банк в этом споре участвует третьим лицом.

В ЕГРЮЛ завод «Рубин» зарегистрирован в феврале 1993 года. Средняя численность персонала — около 40 человек. Управляет активом ООО «Мириада» Елены Петрачковой. Акционеры «Рубина» в открытых источниках не фигурируют.