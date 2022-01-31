Мехико, 31 января, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Семья из шести человек, в том числе ребёнок, была убита неизвестными в мексиканском штате Гуанхуато. Об этом 30 января сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Jo Naylor Убийство

Инцидент произошёл в муниципалитете Силао. По словам очевидцев, неизвестные, на нескольких автомобилях, обстреляли людей на улице. На месте происшествия погибли шесть человек. ещё двое получили ранения.

«Министерство гражданской безопасности осуждает события, произошедшие сегодня днем в общине Сан-Хосе-де-Грасиа», — сказано в сообщении пресс-службы полиции города.

Массовое убийство людей связывают с задержанием правоохранительными органами 13 предполагаемых членов картеля «Новое поколение Халиско» в соседней с Силао общине. Око месяца назад в этом муниципалитете уже был подобный инцидент, в результате которого погибли восемь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемых в убийстве канадцев в в отеле «Шкарет» в штате Кинтана-Роо на юге Мексики.